Varandas terá oferecido a camisola 7 a Tiago Tomás: confira a alegada resposta

Jovem avançado dos leões em destaque na edição online do diário As.

Ainda a navegarem a onda do título de campeão conquistado pelo Sporting, ao fim de 19 anos de espera, os espanhóis do diáro As dedicam esta terça-feira uma reportagem na edição online àquele que apontam como "herdeiro" de Cristiano Ronaldo no clube verde e branco: Tiago Tomás.

No arranque do artigo, o jornal do país vizinho revela que Frederico Varandas terá sugerido a camisola 7 do Sporting ao jovem avançado no início da época, aludindo ao astro português da Juventus e da Seleção Nacional: "Tiago, o 7 do Cristiano está livre, é teu...". A alegada resposta surgiu de forma convicta: "Não quero, presidente. Não quero essa pressão. Prefiro ser o Tiago Tomás. Vou ficar com o 19", terá respondido.

A publicação refere mesmo que o clube de Alvalade acredita ter em mãos o "sucessor do CR7", que aponta como líder (e como "diamante em bruto") de uma nova geração de talento, fulcral na caminhada do Sporting até ao topo da Liga NOS. A influência de TT - que sofreu um pouco com a chegada de Paulinho e a lesão sofrida na reta final da época - surgiu de um fator decisivo: a aposta de Rúben Amorim na "prata da casa".

O estilo de jogo de Tiago é comparado a grandes nomes do futebol, como Henry e Mbappé, e o As sublinha que a presença na Seleção de sub-21 poderá servir como trampolim para o avançado, de 18 anos. Caso recupere a tempo da fase a eliminar do Europeu da categoria, Tiago Tomás poderá ter nova oportunidade de brilhar ao lado de nomes como Trincão, Diogo Dalot ou Rafael Leão.