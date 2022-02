Varandas: "Tenho 42 anos e gostava de ter sido criança com este Sporting"

Declarações de Frederico Varandas no único frente a frente antes das eleições do Sporting, marcadas para 5 de março

O Sporting do presente: "Tenho 42 anos e gostava de ter sido criança com este Sporting com valores, com conquistas no futebol, nas modalidades. Este é o palco que queremos, espero que os sportinguistas venham em massa votar no dia 5, porque o Sporting será sempre o que os sócios quiserem. Votem em quem acham melhor, se for eu, é uma honra".

Sobre Augusto Inácio: "O Nuno Sousa trouxe para aqui o Augusto Inácio... Por respeito a ele, como treinador e jogador do Sporting, não vou tecer nenhum comentário. Conheço a pessoa como, se calhar, o Nuno Sousa não conhece".