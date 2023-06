Varandas sobre Gyokeres e contratações: "Se tivermos de ir aos 20 milhões..."

Gyokeres com a camisola 17 da seleção sueca

Presidente do Sporting concedeu esta quinta-feira uma entrevista ao canal do clube.

Gyokeres referenciado: "Iniciámos esta entrevista a dizer que havia falta de eficácia. O meu treinador disse no final de época que pretende ir buscar um avançado. Se houver saídas, vamos tentar... Um avançado seguramente, provavelmente mais entradas noutras posições. Gyokeres? Não vou dizer que é mentira, é um dos jogadores referenciados. Os valores falados, 15/20 milhões, isso é consequência da evolução. Contratávamos jogadores de três ou quatro milhões de euros, não tínhamos mais condições. Ao longo destes cinco anos fomos crescendo, passamos para investimentos de seis/sete milhões, passámos para 10, contratámos um por 16, se tivermos de ir aos 20 milhões temos capacidade para isso."

Investimento superior: "É uma realidade. Loucura seria investir 90 milhões de euros e no ano seguinte destruir a equipa toda. O que o Sporting faz é de forma sustentada e racional, um crescimento sustentado. Coisa que os nossos rivais fizeram muito bem feito durante 15 anos. E já estamos a gozar dessas mais-valias desse trabalho. Quando digo manter o rumo, hoje o rumo desportivo do Sporting são os dois primeiros lugares do campeonato, esse é o objetivo. É para isso que lutamos. Se dissesse que nos primeiros dois anos de mandato se teríamos capacidade, não. Hoje sim. Temos de ter sempre a ambição de ser campeões, mas o objetivo realístico é ficar sempre nos dois primeiros lugares."

Formação: "Vai ter de ser. Amorim quando aceitou este desafio em 2020, sabe a exigência deste clube, as dificuldades, o ADN, e a formação tem de ser sempre a base do plantel. Temos muitos jovens de talento promissores que podem chegar à equipa A, é altamente reconfortante e vejo com expectativa termos tido 11 internacionais na convocatória dos sub-20."