"Bruno de Carvalho? Apelo para não fazerem chacota. Estão a fragilizar o clube"

Entrevista de Frederico Varandas à CNN e a Rui Santos

Bruno de Carvalho arrumado? "Fico lisonjeado com as opiniões e a carta aberta foi um exemplo disso. Fico sensibilizado quando me dizem obrigado. Mas não é por dizerem que fizemos um grande trabalho ou um mau trabalho que alteramos o nosso rumo. Somos imunes. O futebol é volátil do ponto de vista emocional. Sei que muitos jogos e títulos são decididos em detalhes. O sucesso não é eterno. Sei que vai chegar o momento em que a bola não vai entrar e que o jogador A, B, C ou D não presta, com o treinador igual. Já perdi a ingenuidade de mudar o mundo, mas o mundo também não me vai mudar. Acredito no processo. O Bruno de Carvalho é livre, em relação ao Sporting os sócios já resolveram o assunto Bruno de Carvalho. Apelo aos sportinguistas para não fazerem chacota dele [está no Big Brother famosos]. Ao fazerem isso estão a fragilizar o nosso clube."

Combate às claques? "O Sporting precisa da paixão de todos os adeptos. Este mandato foi claro pela forma como trabalhamos. Os núcleos e claques só existem pelo Sporting e só existem para servir o Sporting. E isto não negoceio. Tenho visto um apoio incondicional à equipa. Não têm de gostar do presidente, mas sim apoiar. Nas eleições é que têm de votar."