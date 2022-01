Varandas: "Só espero que o Sporting continue com este mau fulgor"

Frederico Varandas enaltece Sporting pela revalidação do troféu na Taça da Liga

Frederico Varandas regozijou-se com a revalidação da Taça da Liga por parte do Sporting, após a vitória sobre o rival Benfica, na final da edição 2021/22 da terceira prova mais importante do futebol luso.

"Mais um título para o Sporting. Os adeptos merecem. Estou muito feliz. Só espero que o Sporting continue com este mau fulgor. É por eles que fazemos isto. O Benfica foi um digno vencido, mas o Sporting foi superior e o resultado é justíssimo", afirmou o presidente dos campeões nacionais, em declarações à SportTV, no final do jogo.

O Sporting conquistou pela quarta vez a Taça da Liga em futebol, ao vencer, com reviravolta, o Benfica por 2-1, na final da 15.ª edição da prova, disputada em Leiria.