Varandas: "Rúben Amorim é um treinador brilhante, leal e um homem com princípios"

O treinador Rúben Amorim prolongou por mais uma época o contrato com o Sporting. Ligação válida até 2024.

Renovação: "Enquanto presidente do Sporting estou muito feliz porque acho que é um dia muito feliz para o Sporting. O que me fez estar aqui há um ano a assinar contrato com este treinador e com esta equipa técnica são as mesmas razões que nos levam a redobrar a confiança nessas mesmas pessoas. O treinador Rúben Amorim é um treinador brilhante, leal e um homem com princípios. E estas qualidades para nós são muito importantes, ainda mais quando é um treinador que lida com jovens, que lida com miúdos que ainda não estão formados como homens. Por isso, é extremamente importante ter um treinador que dá o exemplo, como ele dá. Por isso, é um dia muito feliz para o Sporting, pois estou convicto que é o homem certo para continuar, enquanto treinador, a fazer este clube crescer e ser cada vez mais competitivo."

É um voto de confiança por aquilo que esta equipa técnica está a fazer?: "Esta é também uma das razões porque foi fácil chegar aqui e renovar... Existe uma sintonia perfeita entre o presidente, o Hugo Viana e o treinador Rúben Amorim. E, se reparar, a nossa linguagem, na nossa comunicação e os nossos objetivos foram sempre muito claros, desde o primeiro dia. Nós, e agora falo enquanto presidente, só posso estar extremamente orgulhoso do meu treinador, da minha equipa técnica, dos meus jogadores pelo trabalho feito até agora, mas não altera nada. Eu tentei ser o mais claro possível, há umas semanas atrás, após a vitória em Barcelos, onde foi uma vitória extremamente difícil. Teremos jogos onde não vamos conseguir vencer e o que para mim é claro é que estamos a 13 jornadas de acabar o campeonato. Eu olho e, neste momento, estamos a 10 pontos do lugar que nos garante o acesso direto à Champions League e isso é extremamente positivo. Falar em festejos, falar em cerimónias, em títulos que estão ganhos... Quem diz isso não quer, genuinamente, que o Sporting vença. Esta é a minha opinião. Sabemos o que é preciso. Sabemos a realidade do que é a dificuldade do campeonato nacional. Sabemos o poderio dos nossos rivais. Sabemos a dificuldade do que são estas equipas, hoje, cada vez mais trabalhadas e sabemos o caminho que temos pela frente. Se estamos muito orgulhosos e confiantes? Isso estamos, mas não é isso que nos faz desviar nem tirar os pés da terra."