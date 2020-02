Varandas responde à Juve Leo: "Já vi as imagens, foi algo premeditado"

Frederico Varandas, presidente do Sporting, entrevistado pela TVI

Sobre as agressões após o futsal: "Nós chegámos ao Sporting e tinha havido Alcochete, um ataque onde a Juve Leo demarcou-se, tal como hoje, desse ataque. Agora disseram também que nada tinham a ver com isso. Eu já vi as imagens. Não foi incidente menor: foi premeditado, dois elementos identificam-se muito bem e são da Juve Leo. Agrediram ao pontapé um ARD, Miguel Afonso três vezes e Filipe Osório de Castro e a filha dele cuspiram três vezes na cara. Vamos dar as imagens às autoridades e caso possamos identificar os elementos e sejam sócios do Sporting, serão expulsos. Alcochete não foi há 20 anos - nem há dois foi. Houve há pouco tempo uma invasão de uma garagem, houve tentativa de atirar pedras a Miguel Afonso...!

As claques: "É importante e de todo justo dizer, é injusto por toda a gente no mesmo saco. O problema desta Direção não é com as claques, é com as Direções destas claques. Conheço pessoas das claques que não tem estes comportamentos. Há pessoas nas claques há mais de uma década que se julgam acima do Sporting, dos mandatos, dos presidentes. Tem sido um dos sérios problemas do Sporting".

Não é guerra: " "Esta guerra, que não é uma guerra... Eu não decidi ter esta guerra. Tive de tomar uma decisão. Defendo o Sporting e tenho de tomar estas medidas. Só podemos ter uma decisão, defender o clube. A Direção não consegue fazer isto sozinha. Existe muitas vezes a frase da maioria silenciosa, e enquanto for silenciosa vai ser muito mais difícil. Faço apelo aos sócios, eles sim os donos do clube - e nenhuma claque é dona -, que o Sporting continue a ser dos sócios e não sequestrado de uma claque"

Maioria silenciosa: "Apelo, e oiço muitas vezes a maioria silenciosa aparecer, aqui interessa é marcar presença. Ela existe, não tenho dúvidas que existe. Foi assim no momento mais negro da historia do Sporting. A minoria era ruidosa, não daria hipótese, e os 70% aparecem. O problema não é do Varandas. Qualquer pessoa que não dê o que estão habituados a ter, aí vai ter este problema".

A Juve Leo: "O presidente da Juve Leo está detido. Quem é a Juve Leo? Apresentem-se aos sócios, ao país... o presidente está detido, mas quem são estes senhores, os vices, os vogais? Todos sabem quem é Frederico Varandas ou Francisco Salgado Zenha"