Varandas recebe apoio: "Claques defendem Bruno de Carvalho"

Presidente do Sporting cortou benefícios às claques e há quem concorde com a decisão.

Frederico Varandas não tem vivido tempos nada fáceis na presidência do Sporting e a atual polémica com as claques tem estado na ordem do dia.

No entanto, apesar de muito contestamento, o presidente dos leões vem agora receber apoio público do último presidente campeão em Alvalade, António Dias da Cunha, que concorda com a decisão de cortar os benefícios às claques.

"Têm sido um problema sério. Eu acho que ele [Frederico Varandas] o resolveu muito bem, com a decisão que tomou", começou por afirmar em declarações à Rádio Renascença.

"No meu tempo, passámos a dialogar regularmente e acertávamos aquilo que havia que acertar. Foi um relacionamento excelente até eu ir embora", acrescentou.

"As claques são, desde do princípio, contra ele, porque defendem o Bruno [de Carvalho]. As claques querem correr com ele e isso torna as coisas muito difíceis, porque [Bruno de Carvalho] é quem eles admiram e consideram", concluiu sobre o tema, para depois dizer que os grupos organizados de adeptos não são o único problema do atual presidente do emblema leonino.

"Não são só as claques que estão a procurar correr com o presidente. Há ex-dirigentes que já se veem como candidatos a presidentes. O movimento não é só das claques. Há quem pretenda o lugar e esteja a contribuir para tornar a condução do Sporting difícil", atirou.

"Dou-lhe [a Frederico Varandas] o meu total apoio. Tudo em nome da estabilidade, mas porque o considero uma pessoa absolutamente capaz de desempenhar o lugar de presidente do Sporting neste momento muito difícil que o clube está a viver. O meu conhecimento pessoal dele foi adquirido quando se candidatou a presidente. Transmitiu-me essa competência, essa confiança", concluiu Dias da Cunha.