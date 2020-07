Varandas quer fechar reforços do Sporting nos próximos dias

Central do Bétis ultima pormenores do contrato, que deve chegar aos quatro anos, mas que pode ser por três mais um de opção. Quanto a Porro, é preciso acertar salário e ainda uma cláusula para a compra

Frederico Varandas quer Feddal, central do Bétis, e Pedro Porro, lateral-direito emprestado pelo Manchester City ao Valladolid, em Lisboa na próxima semana. Ao que O JOGO apurou, e apesar de alguns atrasados em ambos os processos, estes têm consumido a maior parte do tempo do presidente do Sporting nos últimos dias, mas para garantir que depois do final da liga espanhola (termina domingo) será possível marcar viagens.

No caso do central do emblema de Sevilha, que ontem esteve entre as opções na receção ao Alavés, está preso pela forma como se vai ligar ao Sporting: tal como O JOGO noticiou em primeira mão, o vínculo será de quatro anos; a questão é se o marroquino, de 30 anos, assinará por três temporadas com outra de opção ou imediatamente por quatro. No que diz respeito a valores, vai custar ao Sporting qualquer coisa como 3 milhões de euros e ganhar perto de 1 milhão por ano em Alvalade.

Passamos para Pedro Porro: do agrado de Rúben Amorim mas não a prioridade para o lado direito, o internacional sub-21 por Espanha, que por estar lesionado ontem não defrontou o Eibar pelo Valladolid, espera que a administração da SAD leonina acerte com o Manchester City, detentor dos seus direitos até 2024, a divisão do salário e também uma eventual opção de compra, caso os leões queiram ficar em definitivo com o jovem futebolista, de 20 anos, no final deste empréstimo.

Feddal é um central esquerdino com experiência em ligas como Itália e Espanha, o sucessor natural de Mathieu, que colocou um ponto final na carreira, precipitado por uma lesão no joelho esquerdo. Quanto a Porro, é lateral-direito de raiz, mas sabe bem o que é jogar como ala, por exemplo, num 3x4x3, sistema que Rúben Amorim utiliza e que o futebolista experimentou quando estava no Girona.

Com o fim da liga portuguesa à porta (acaba dia 27), férias curtas (ver número) e ainda sem saber quando está marcado o regresso (tudo depende da posição final no campeonato), Varandas quer os dossiês fechados o quanto antes.