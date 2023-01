Varandas queixou-se das expulsões frente ao FC Porto. Veja o que diz o tribunal O JOGO

O presidente do Sporting apontou baterias para um lance entre Pote e Wendell, que segundo o próprio deveria ter resultado na expulsão do portista. Varandas recordou ainda que "nos últimos cinco jogos [contra o FC Porto], o Sporting teve seis expulsões"

Frederico Varandas insurgiu-se contra a arbitragem de João Pinheiro, lamentando algumas decisões do juiz de Braga.

O presidente do Sporting apontou baterias para um lance entre Pedro Gonçalves e Wendell, que segundo o próprio deveria ter resultado na expulsão do portista. Varandas recordou ainda que "nos últimos cinco jogos [contra o FC Porto], o Sporting teve seis expulsões", veredictos que podem ser vistos no quadro ao lado e que demonstram, na maior parte dos casos, o acerto das decisões, de acordo com o painel de ex-árbitros do Tribunal O JOGO.

Refira-se que duas destas (Palhinha e Tabata) surgiram na sequência de desacatos entre jogadores após o apito final do clássico. Destes lances, o único que não recolheu a opinião unânime do painel de ex-árbitros, foi o primeiro amarelo a Coates na época passada e que contribuiu para a sua expulsão mais tarde. Mesmo o último vermelho a Porro, não analisada pelo nosso Tribunal, foi indiscutível, pois o internacional espanhol tentou evitar um golo, utilizando as mãos.