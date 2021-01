Frederico Varandas, presidente do Sporting

Frederico Varandas, presidente do Sporting, partilhou esta terça-feira uma imagem da ala profissional da Academia do Sporting, que se encontra em obras, onde se pode ler uma frase de Francisco Stromp, sócio fundador do clube e primeiro grande capitão.

"Não é o Sporting que se orgulha do nosso valor. Nós é que nos devemos sentir honrados por ter esta camisola vestida", pode ler-se

Recorde-se que o clube leonino vive um momento bastante positivo com a liderança isolada do campeonato, com quatro pontos de vantagem para FC Porto e Benfica.