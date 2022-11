Varandas: "Cristiano Ronaldo é um dos orgulhos do Sporting e dos sportinguistas"

Declarações de Frederico Varandas na sua participação (em vídeo) no Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo, no Porto.

Formação é a base do Sporting: "Em 2018, ficou claro o caminho do Sporting: uma estratégia na formação, na transformação digital e no crescimento da marca. Esse caminho permitiu crescimento, sustentado. Todo o investimento foi feito de forma transversal. Fizemos investimento na Academia, no estádio e na transformação digital. Aproveitamos a formação desde 2018. Até à data, 67 jogadores da Academia chegaram à equipa principal, 22 nos últimos quatro anos. É um facto. Não é um chavão: é a realidade do Sporting."

Orgulho em ter formado Ronaldo: "Cristiano Ronaldo é motivo de orgulho. É o nome da Academia. É um dos orgulhos do Sporting e dos sportinguistas. A criação da Academia foi um passo fundamental para a formação em Portugal, mas formação do Sporting começou antes. Sporting é pioneiro. Dos quatro melhores do Mundo, três formados no Sporting. O melhor de sempre, Cristiano Ronaldo. É a maior bandeira do Sporting, a formação."

Obrigatoriedade de vender jogadores: "Neste momento, como o sistema do futebol está montado, não temos outra hipótese de competir se não tivermos venda de jogadores. É uma obrigação. Com mérito, as equipas portuguesas passaram a fase de grupos da Liga dos Campeões. É difícil para o adepto. No dia em que os três jogadores deixarem de vender, não teremos hipóteses de andar na Champions. É uma obrigação."

Venda de jogadores: "Noutras Ligas, a formação pode ser opção. Somos muito bons nisto por uma questão de sobrevivência. Quem não for bom a formar, não andará na Champions. O que nos faz resistir, num país mais afastado da União Europeia, é o facto de produzirmos e vendermos jogadores."