Varandas, o presidente no combate à covid-19 chega ao NY Times

O prestigiado diário norte-americano destaca o papel de Frederico Varandas como médico

A história é conhecida há muito em Portugal: Frederico Varandas, médico de formação, esteve envolvido no combate à primeira vaga da pandemia de covid-19, prestando serviço no Hospital Militar, em Lisboa. O caso foi ganhando projeção e este sábado é notícia no NY Times, o prestigiado jornal com sede em Nova Iorque. " The Coronavirus Patient Had a Question: Don"t You Lead a Soccer Team? [O doente com coronavírus tinha uma pergunta: você não é o presidente de um clube?]" é o título do artigo.

"Só de olhar para os meus olhos, diziam: 'Ei, você não é o presidente do Sporting? Posso ter uma selfie?", pode também ler-se no artigo que recorda ainda a passagem de Frederico Varandas pelo Afeganistão.

PODE LER O ARTIGO AQUI [em inglês]