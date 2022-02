Varandas: "O plantel do Sporting nunca valeu tanto, 251 milhões no Transfermarkt"

Declarações do presidente e candidato Frederico Varanda no único frente a frente antes das eleições do Sporting, marcadas para 5 de março

Sobre Augusto Inácio: "O Nuno Sousa trouxe para aqui o Augusto inácio... Por respeito a ele, como treinador e jogador, não vou tecer nenhum comentário sobre porque conheço a pessoa como se calhar o Nuno Sousa não conhece".

O balanço de treinadores: "Fico contente que ambos estejam contentes como está a ser gerido o clube desportivamente, treinador, diretor. Mas quando falam em dois anos erráticos... Este foi um mandato histórico, com mais títulos que os rivais, seis no total, quatro com um treinador e dois com outro. É preciso respeitar os treinadores- Marcel Keiser foi o mais bem sucedido no Sporting a seguir a Rúben Amorim nos últimos 13 anos. Fui eu que escolhi ambos."

Resposta aos concorrentes: "Ricardo Oliveira diz que temos de recuperar a má imagem do Sporting. Em 2018 as entidades de crédito não antecipavam receitas. Hoje o Sporting compra um jogador, nomeadamente Pote, Edwards e estabelecemos prazos de pagamento. E adiantam dinheiro com taxa de empréstimo de 4%, o que era impensável antes. Ricardo Oliveira fala do investidor de 200 milhões com taxa baixa. Como é possível sem saber as contas e garantir os juros baixos? Uma direção de um clube da dimensão do Sporing não pode cumprir um empréstimo dessa grandeza por ajuste direto, sem fazer concurso. No passado já ouvimos esta cantilena do investidor com o maço de notas na mão. Isso não existe a menos que seja para comprar a SAD. É o seu amigo que vai comprar a SAD? Credibilidade é trabalhar com os melhores e mais reconhecidos. Nuno Sousa, o Sporting tem hoje o recorde de sócios pagantes na sua história, mais de 90 mil com quotas em dia, recorde de receitas de quotas. A gestão tem de ter por base a gestão desportiva. Aposta na formação. Reduzimos custos, valorizamos o ativo. O plantel do Sporting nunca valeu tanto como hoje, 251 milhões no Transfermarkt".

Balanço: "Dizem que os dois primeiros anos financeiros foram desastrosos. Está errado. Quando tomámos posse tinha dois anos de receita antecipada e agora até está com menos tempo. Receitas? Ricardo Oliveira fique sabendo que em fevereiro atingimos o recorde de sempre de receitas operacionais, excluíndo vendas de jogadores. Disse que pagámos jogadores caros. Tenho a humildade de dizer que quando vejo as contratações do City, vários jogadores acima de 30 milhões que fracassaram... Nós não vamos deixar de fracassar, mas subimos a taxa de acerto. Matheus, Pote, Ugarte, Nuno Santos. Caros? Talvez para si."

Sem culto: "Nunca vamos ter o culto da personalidade, não interessa a direção, mas o Sporting. Empatia com os anónimos? Vamos ver quem está errado e certo. Sinto que tenho essa empatia com os anónimos, se calhar não com os que gostariam de continuar a ter palco, com esses não tenho nem procuro ter empatia. Veremos em pouco tempo qual será a empatia. Sobre o tema de unir, tenho de dizer, depois de muito tempo calado, com o respeito por estes candidatos, li programas e declarações de ambos, penso que é difícil... Num clube que não alteravam nada no programa desportivo, no treinador, no diretor desportivo, só mudavam o presidente porque querem o cargo."

Melhoria: "Há certa de três anos e meio avançámos porque era possível o Sporting estar melhor no final do mandato. .Está muito melhor, mas consideramos que podemos continuar a crescer. Sabemos os desafios, sabemos o que custou reerguer, mas queremos acabar com diferença estrutural história para os rivais nos últimos 40 anos. Pelos sportinguistas, sobretudo por geração abaixo de 18 anos. decidimos recandidatar-nos".