Varandas: "Não vejo nenhum treinador ser tão cobiçado como o nosso"

Declarações de Frederico Varandas em entrevista ao canal do clube.

Amorim: "A chegada do nosso treinador fez crescer o clube para outro patamar. Acredito, onde quer que vá jogar, que o Sporting pode ganhar, não tenho qualquer dúvida. O Sporting joga como equipa grande. Temos uma ideia de jogo muito definida que não muda - detalhes técnicos à parte. Somos uma equipa grande a jogar, uma equipa dominadora que se instala no meio-campo adversário - jogando em casa ou fora não alteramos. Foi uma mudança de paradigma em relação a um passado recente e deve-se ao nosso treinador e aos seus jogadores. Há uma qualidade de jogo inegável e que me deixa acima de tudo seguro do presente e do futuro. Fomos campeões há dois anos, muito competentes e eficazes; no ano a seguir jogámos muito bem futebol e fizemos o mesmo número de pontos e não chegou. Este ano faltam-nos oito jogos e se os ganharmos todos podemos ser felizes."



Treinador cobiçado: "O meu treinador é uma pessoa inteligente, olha para trás, vê que o Sporting esteve 19 anos para ser campeão. Se ganhar dois campeonatos em seis anos é positivo. Também sei que, ao dizer isso, todos os dias compete para ser campeão. É uma qualidade que tem. Cria essa exigência para si próprio e por vezes ultrapassa os limites dessa exigência. Faz uma exigência racional do que seria melhor para o clube. Sei que quando chegou, rejeitava que ia ser campeão nacional. Tem a sua estratégia, mas concordo com a sua análise racional. Conto com Amorim, tem contrato assinado até 2026, sei que ainda agora está associado à lista de mais um tubarão europeu. É sinal de que estamos a fazer alguma coisa bem".



Ainda Amorim: "Não vejo nenhum treinador ser tão cobiçado no campeonato como o nosso. Não vejo tantos jogadores serem apontados a Inglaterra. Não vejo tantos clubes, tais como acima de nós, com tanto interesse em treinador e jogadores. Fico muito contente, orgulhoso por isso. O Rúben Amorim é dos melhores treinadores do Mundo, fez crescer muito o Sporting na qualidade de jogo e indiretamente o clube. Fico contente por esse reconhecimento internacional. Se tivesse receio com o que vou perder... tenho de dar valor ao que tenho. Fico feliz por ver o meu treinador feliz no Sporting. Tem feito crescer o Sporting, como diz está num grande clube europeu. Passou por momentos que nunca tinha vivenciado, sentiu isso pela primeira vez esta época e fico muito contente por ele e esse reconhecimento é merecido."

Mercado e posições a reforçar: "Obviamente a época tem sido preparada há já bons meses. Não vou revelar aqui. São decisões tomadas entre treinador, Hugo Viana e administração. Obviamente vamos tomar decisões para respeitar os interesses do treinador e diretor-desportivo."

Bellerín: "É jogador do Sporting até final desta época e depois tomaremos decisões."