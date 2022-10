"Varandas? Não se troca a dignidade por apoio a polícias que exageram na atuação"

Eduardo Barroso, antigo dirigente do Sporting, criticou apoio do presidente do Sporting à atuação da polícia em Alvalade, durante jogo com o Casa Pia.

A receção do Sporting ao Casa Pia (3-1), no sábado, em jogo da 10.ª jornada da Liga Bwin, ficou marcada por episódios de violência entre a polícia e a Juventude Leonina, que levaram a Frederico Varandas a "cortar" de vez com a claque.

Eduardo Barroso, antigo dirigente do emblema leonino, em declarações ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença, criticou o apoio do presidente Frederico Varandas à atuação da polícia, que considerou ter sido excessiva.

O antigo dirigente do Sporting lamenta a carga policial "mais musculada" sobre a Juve Leo e diz que o presidente aproveitou o ocorrido para cortar, em definitivo, relações com a claque.

Eduardo Barroso acusa Frederico Varandas de conivência com a carga policial sobre a Juventude Leonina, durante o jogo entre Sporting e Casa Pia, em Alvalade, após o lançamento de material pirotécnico.

Em declarações a Bola Branca, o antigo presidente da Assembleia Geral do Sporting classifica a atuação da polícia na bancada do Estádio de Alvalade como "um absurdo total", além de implicar que o Varandas se aproveitou da situação para cortar de vez relações com a Juve Leo.

"Apoiar a polícia naquela carga policial sobre os adeptos do Sporting? Já houve alturas em que pensei que pudesse haver alguma lógica nessa atuação mais musculada, e aproveitar isso para cortar novamente a possibilidade de chegarmos a um acordo com uma claque fundamental no Sporting? Não se troca a nossa coerência, a nossa dignidade, por apoio a polícias que exageram na sua atuação", começou por dizer.

Faz parte das funções da presidência do Sporting defender os adeptos, independentemente das divergências que tenha com as claques. Temos de perceber que há muitos presentes envenenados, para se elogiar a presidência do Sporting, para dizer que está a fazer uma coisa notável. Não, não está a fazer uma coisa notável", concluiu.