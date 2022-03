Varandas na tomada de posse: "Obrigado pelos oito minutos de aplausos contra o City"

Partes do discurso de Frederico Varandas, que esta quinta-feira toma posse como presidente do Sporting

A realidade do Sporting: "Passados três anos e meio, é uma honra estar a falar neste mesmo auditório. A realidade é completamente diferente da que existia da primeira vez. Há três anos e meio apresentávamo-nos, sem experiência em cargos semelhantes, mas com um projeto, um rumo, crença e muita paixão. Hoje apresentamos a continuidade desse projeto, o mesmo rumo e a mesma paixão. Entre os dois momentos, o que fica é muita obra feita e títulos desportivos de inúmeras modalidades. O que fica é o que se faz e não o que se diz. Será sempre o nosso lema: fazer"

Mensagens: "Queria transmitir três mensagens. A primeira para o sócio: obrigado pelos oito minutos de aplausos contra o Manchester City, por terem reerguido o clube, por sempre terem marcado presença nos 115 anos de história. Trabalharemos para servir o Sporting. Para, com e nunca acima dos sócios. Que todos participem na vida do seu clube, que possam votar, possam realmente cuidar do seu Sporting. Está ao nosso alcance. Pode ser o mandato de todos os sócios. Cuidem do Sporting."

