Varandas na renovação de Amorim: "Obriga a que se revejam a 100 por cento no projeto"

Declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, em reação à renovação de contrato de Rúben Amorim até 2026.

Renovação: "É sobretudo um dia muito feliz para o Sporting. Contratámos Amorim em março de 2020, hoje estamos em novembro de 2022 e acabámos de renovar contrato até junho de 2026. Esta renovação demonstra muito como se trabalha hoje no Sporting, com discrição, eficácia e rumo. É também um fortíssimo sinal de como o Sporting é um clube forte e estável. Essa estabilidade será sempre a base de todos os sucessos. Um contrato desta duração obriga sempre que as pessoas que o assinam se revejam a 100 por cento no projeto desportivo, mas também que haja uma confiança extrema entre ambas as partes. Por isso, enquanto presidente do Sporting, posso apenas dizer que estou muito feliz por termos um contrato com um dos melhores treinadores do Mundo até 2026".