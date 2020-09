Frederico Varandas aborda investimento na formação e fala em "passos gigantes"

Presidente do Sporting enalteceu os resultados financeiros da SAD no exercício 2019/20.

A SAD do Sporting apresentou na noite de segunda-feira o relatório e contas anual do exercício 2019/20 com melhoria significativa em relação aos 7,9 M€ negativos do ano anterior, dando conta de um resultado positivo de 12,5 milhões de euros.

No documento apresentado à CMVM, Frederico Varandas, presidente do Conselho de Administração da sociedade verde e branca, enalteceu os resultados e falou mesmo em "passos gigantes" do organismo.

"Depois do ataque de Alcochete, com todas as consequências conhecidas, em março de 2020 deparámo-nos com uma crise global sem precedentes provocada pela covid-19 e cujos efeitos no mundo do desporto ainda não sabemos na plenitude. (...) Ultrapassámos 'juntos' um período de confinamento e de lay-off e ainda assim conseguimos dar passos gigantes que colocam a SAD mais perto do destino traçado há dois anos. No âmbito da estratégia definida estamos mais perto de alcançar o modelo que sempre defendemos para assegurar a sustentabilidade da Sporting SAD a médio/longo prazo", começa por assinalar o dirigente máximo leonino, vincando a aposta na formação do clube:

"O investimento efetuado na formação está hoje a colher os primeiros frutos e materializa-se na entrada de vários jovens no plantel da equipa profissional do Sporting - alguns ainda com 17 e 18 anos - com reflexo na última convocatória da selecção nacional de Sub-21, onde estamos representados com oito jogadores, um número recorde da última década e uma das maiores representações de sempre. Um feito para o qual contribuiu (...) a contratação de um treinador da equipa A sem receios de lançar no campo uma mão cheia de novos jogadores com o ADN Sporting", acrescenta Varandas, deixando notas de agradecimento pelo resultado positivo alcançado.