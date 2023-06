Varandas homenageou adeptos do Sporting com 25 e 50 anos de sócios

Presidente do Sporting foi ao relvado do José Alvalade granjear fãs com ligação longa ao clube. Líder assistiu ao fim do jogo que coroou a equipa de ténis de mesa do clube.

Em dia de Assembleia-Geral do clube, Frederico Varandas teve a agenda preenchida e acompanhou vários momentos da vida sportinguista. Dirigiu-se ao relvado do José Alvalade e entregou símbolos comemorativos aos adeptos, granjeando os que perfizeram 25 e 50 anos de ligação ao clube.

Depois, o presidente da SAD dirigiu-se ao multidesportivo para assistir aos últimos momentos da vitória do ténis de mesa frente ao São Roque, que valeu o oitavo campeonato consecutivo para os leões. O líder leonino cumprimentos jogadores e treinadores, mas não permaneceu para ver a entrega do troféu devido à necessidade de voltar ao João Rocha para esclarecer questões dos sócios pela tarde dentro.