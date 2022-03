Varandas: "Há eleições e quem quer que seja o vencedor terá este problema resolvido"

Um dia antes das eleições para os órgãos sociais do clube, nas quais são candidatos o presidente Frederico Varandas (lista A) e os gestores Ricardo Oliveira (lista B) e Nuno Sousa (lista C), o emblema "leonino" revela a possibilidade de converter "os VMOC por si detidos e assim aumentar a participação na Sporting SAD para 83,90% do capital social".

O Sporting recomprou os Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) detidos pelo BCP, podendo aumentar a participação na SAD leonina para 83,9%, informou o clube, em comunicado, esta sexta-feira, vésperas das eleições que têm como candidatos o atual presidente, Frederico Varandas; além de Ricardo Oliveira e Nuno Sousa.

A propósito deste anúncio, Varandas disse: "É um dia histórico. O Sporting garante a maioria do capital da SAD, uma operação longa, dura e complexa, que se iniciou há três anos, sempre conduzida sob a nossa forma de trabalhar, sem ruído, mas com descrição e eficácia", disse.

"Era um dos nossos objetivos e ficamos muito felizes por o conseguir ter cumprido. Amanhã há eleições e quem quer que seja o vencedor terá este problema resolvido", acrescentou.

"Trata-se de uma operação fundamental para o futuro dos sócios do Sporting. De uma vez por todas a maioria da SAD está garantida. Quem me dera ter resolvido logo no primeiro dia de mandato. Podia bem não ter acontecido neste momento. Conseguimos. Vantagem para eleições? Nunca procurámos vantagem ou desvantagem. Infelizmente há coisas que não conseguimos", finalizou.