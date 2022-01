Varandas falou e convenceu: "Achei o ataque mais forte ao FC Porto e não surpreende"

O JOGO ouviu adeptos ilustres dos leões, que assinalam o agrado do discurso e do mandato de Frederico Varandas

Frederico Varandas prestou à "CNN" uma entrevista em profundidade. Anunciou segunda-feira a recandidatura ao cargo e O JOGO inquiriu adeptos e ex-dirigentes, que revelam ter ficado satisfeitos com o discurso do presidente, mostrando apoio à reeleição.

"Sou subscritor da carta aberta e apoio a recandidatura. Tem um mandato brilhante. A recuperação pós-Alcochete... nunca sonharia chegar onde estamos neste momento. O segundo ano de mandato foi difícil e soube ser resiliente e encaixar o treinador e as peças certas", principia Tito Arantes Fontes, presidente do Grupo Stromp, considerando que achou "mais forte o ataque ao FC Porto", mas que tal "não surpreende", valorizando as palavras "corajosas" do líder. Elogia a "contenção e elevação" a tratar do assunto Bruno de Carvalho, as "posições difíceis" frente às claques, mas sem que sentisse, na entrevista "crispação" com os adeptos. "Acerca do Rúben Amorim quis matar a polémica", vinca Arantes Fontes, crendo que as finanças têm espaço para ser debatidas nas Assembleia e na campanha, faltando, sim, falar das modalidades.