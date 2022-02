Frederico Varandas falou esta quarta-feira aos jornalistas na chegada ao Hall Vip para entregar a recandidatura a presidente do Sporting. Esteve acompanhado por João Palma, vice-presidente da Assembleia Geral, e que vai ser o candidato a substituir Rogério Alves, que está de saída do cargo.

Balanço: "Tenho o sentimento de dever cumprido. Há três anos e meio, exatamente neste Hall Vip, tinha prometido que o Sporting estaria melhor. E está muito, muito melhor. Cumprimos este mandato, que fica para a história. Foram seis títulos no futebol, ninguém ganhou tanto como nós. Foram dois títulos com o Keizer, quatro com o Amorim. São os dois treinadores mais titulados dos últimos 13 anos. Voltámos, 13 anos depois, aos oitavos da Liga dos Campeões. Foram vários títulos nacionais nas modalidades, 12 títulos europeus, um título mundial, ou seja 31% dos títulos de sempre do Sporting em apenas um mandato."

Obra feita: "Conseguimos fazer uma redução estrutural dos custos de 15% do grupo Sporting e SAD. Valorizámos ativos, recuperámos a credibilidade junto aos bancos. Ao nível da marca, uma nova Loja Verde, uma revolução na comunicação com os sócios. Com muito arrojo tivemos os Duelos de Leão, o ADN, o Backstage, aproximámos os fãs dos jogadores, que são quem interessa aos fãs. Atingimos pela primeira vez os 90 mil sócios pagantes."

Futuro: "Acredito num Sporting dos sócios. Que estes saibam cuidar do clube. É importante virem votar.

Slimani e Edwards são trunfos para o nosso grande treinador."

Candidatura: "Candidatamo-nos porque acreditamos que podemos fazer crescer o Sporting. Acreditamos em títulos num Sporting corajoso, independente, com valores. Título este ano? Vai estar na decisão dos títulos. Já ganhámos dois, vamos trabalhar com humildade e mantermo-nos na luta. Fico contente que Nuno Sousa e Ricardo Oliveira se candidatem. Acho normal falarem agora, o que não acho normal é falarem noutras alturas."