Varandas fala em "guarda pretoriana paga para fazer o trabalho sujo de uma direção"

Presidente do Sporting lançou recados às claques Juve Leo e Diretivo - com as quais cancelou os protocolos estabelecidos - no discurso da gala Rugidos de Leão.

Frederico Varandas lançou recados na direção das claques Juventude Leonina e Diretivo no discurso que fez esta sexta-feira na gala Rugidos de Leão, na Batalha.

O presidente do Sporting falou numa "guarda pretoriana paga para fazer o trabalho sujo de uma direção" e de uma "minoria ruidosa que não sabe viver com as regras da democracia".

"Não somos um clube de centenas. Somos um clube com 180 mil sócios e com 3,5 milhões de adeptos! Depois existe uma minoria ruidosa que não aceita viver com as regras da democracia e que desrespeita a legitimidade da vontade da maioria dos sócios do Sporting. Depois existe outra minoria ruidosa que perdeu muitas regalias. Sei que estamos a mexer com interesses instalados de muita gente. Fomos os primeiros em muitos anos a ter a coragem de acabar com um negócio que nada tem a ver com apoio genuíno como era no passado. Fomos os primeiros a acabar com o conceito de uma guarda pretoriana da direção. Guarda pretoriana paga muitas vezes para fazer o trabalho sujo de uma direção.

Era muito fácil para nós reduzir esse ruído. Cedíamos e pagávamos a quem faz barulho e a quem exige dinheiro para apoiar! Há momentos na vida em que não podemos vacilar, em que temos de estar do lado certo da história, por mais que isso nos custe, por mais que isso doa, por mais barulho que haja, por mais que isso implique risco, desgaste, confronto", atirou Varandas, que garante que não vai ceder perante ameaças:

"Se tiver de voltar a dizer não a gente que me ameaça a mim, aos meus ou a membros destes órgãos sociais, eu repito uma vez mais: não. A juntar a este ruído há que juntar o ruído gerado, seja pelos velhos esqueletos de sempre, seja por papagaios que nunca fizeram nada na vida a não ser bla-bla-bla. Papagaios que põem a sua agenda pessoal acima dos interesses do Sporting e que só fragilizam o Sporting enquanto estão sentados ao lado de quem representa os nossos rivais. Isto interessa a quem? Eu digo. Interessa aos nossos rivais que se riem dos patetas e dos idiotas úteis que fazem o trabalho sujo que eles nem precisam de fazer. Infelizmente estas minorias têm muito medo que esta direção tenha sucesso e preferem até que Sporting perca, pois não conseguem pôr interesses do Sporting acima dos seus", acrescentou o presidente leonino.