Varandas exulta formação do Sporting: "Este é o caminho"

Presidente dos leões destacou produtos do leão à margem de mais quatro estreias no quadro de honra da Academia

Frederico Varandas reforçou a necessidade de o Sporting apostar na formação, isto à margem da cerimónia que incluiu Eduardo Quaresma, Nuno Mendes, Joelson e Tiago Tomás no "hall of fame" criado numa das paredes da Academia e que eterniza os produtos dos leões que, ali crescidos, se estrearam pela equipa principal.

"É importante defender o jogador formado no Sporting, que tem de saber os valores e as exigências do clube", atirou o líder máximo dos verdes e brancas, que rematou: "Este é o futuro e o caminho". Chegar à grande montra, diz, tem de ser "o verdadeiro sonho".

Tiago Tomás, avançado, um dos premiados, garantiu ser "um grande orgulho" ver o seu nome num mural onde estão os nomes de Cristiano Ronaldo ou Nani.