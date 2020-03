Varandas estuda contratação de um diretor-geral para o Sporting

O perfil está pensado: um profissional capaz de organizar a parte do futebol a nível sénior e com abrangência à formação, e apto a comunicar de modo a resguardar o líder do clube

Reforçar a estrutura dirigente ligada ao futebol profissional do Sporting é, segundo O JOGO apurou, um dos pressupostos que estão a em cima da mesa dos dirigentes leoninos, concretamente a contratação de um diretor-geral para a SAD liderada por Frederico Varandas.

Estrutura do futebol poderá ser reforçada com um elemento a integrar junto da administração da SAD

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, esta possibilidade, reeditando a figura e funções desempenhas outrora por Carlos Freitas no clube, no início do século (ver peça à parte), está a ser equacionada por várias razões, que vão desde a questão organizativa à comunicacional. Porém, a eventual concretização desta contratação só deverá ter efeitos práticos no final da presente temporada.

A ideia do líder leonino passa desde logo por encontrar um profissional capaz, que lhe responda diretamente em termos hierárquicos, com provas dadas no que à organização e planificação do futebol profissional diz respeito, isto de modo a colaborar e aproximar a administração da SAD, na figura do seu presidente, e o treinador.

Deseja-se que este profissional tenha também uma visão estratégica em termos de formação de atletas, ou seja, além de conhecimento da área, um elemento que possa colaborar na reorganização daquela que é uma vertente a melhorar em Alvalade. Frederico Varandas, recorde-se, já deixou claro que a aposta na formação de novos atletas é uma prioridade estratégica, daí que, além do investimento que tem sido feito em termos de infraestruturas na Academia, se pretenda um acréscimo humano nessa vertente.

Não Perca Futebol Nacional Augusto Inácio desiludido: "Frederico Varandas não é o que eu esperava" ENTREVISTA (Parte 1) - Com um passado carregado de sportinguismo, Augusto Inácio mostra-se disponível para regressar ao Sporting como dirigente. Deixa um apelo para que terminem as divisões em torno do clube.

Outro dos aspetos determinantes neste enquadramento passa pela questão comunicacional. O elenco diretivo dos leões tem sentido a necessidade de, por um lado, ter uma figura que possa assumir uma comunicação mais eficaz com o exterior nos momentos de maior aperto competitivo - seja por questões polémicas em torno de arbitragens ou movimentos de mercado, por exemplo, que necessitem de uma posição política da sociedade - e, por outro, de resguardar a própria figura do presidente.

Este, relembre-se, tem estado sujeito a críticas de vários quadrantes, internas e externas, por não ter tomado posições públicas depois da eliminação na meia-final da Taça da Liga, frente ao Braga, ou na saída das provas europeias, na sequência da pesada derrota por 4-1, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, frente ao Istambul Basaksehir.

Carlos Freitas foi o último a ocupar cargo idêntico

A possibilidade de criar um posto de diretor-geral para o futebol, com relação estreita com a SAD, é apenas a recuperação de um posto extinto com a saída de Carlos Freitas em 2012. O dirigente, que atualmente está no Vitória de Guimarães (diretor desportivo), tinha sido um dos trunfos eleitorais para as eleições de 2011 por parte de Godinho Lopes, que, ao vencer, promoveu o seu regresso à liderança do futebol verde e branco passados cerca de três anos.

Recorde-se que Freitas entrou no Sporting na altura em que o leão pôs um ponto final no hiato de 18 anos sem conquistar um campeonato (1999/2000), prolongando a sua estada até 2008, ainda que com algumas mudanças na nomeação.

Sem influência imediata em Hugo Viana e Beto

A planificação estrutural que está a ser efetuada pelos dirigentes leoninos não deverá afetar as atribuições de Hugo Viana e Beto, ainda que a ação destes, sobretudo do antigo médio, possa ser mais confinada ao futebol profissional. Hugo Viana, que é o atual diretor desportivo do Sporting, tem sido um dos principais intervenientes nas ações de mercado efetuadas pelos leões.

Ele, a par do administrador financeiro, Francisco Salgado Zenha, e do próprio presidente, Frederico Varandas, é peça essencial na definição do que são as linhas mestras do futebol profissional, concretamente a gestão da política de contratações de atletas e treinadores.

Quem também figura nesta estrutura e se mantém junto da equipa profissional, acompanhando o dia a dia de forma mais presente, é Beto, o antigo defesa-central e capitão de equipa. Este, enquanto team manager, ajuda a efetuar a ligação, tal como Hugo Viana, com a Direção leonina, porém há o entendimento a nível interno de que os dois elementos acabam por ser escassos no que à proteção da equipa do exterior diz respeito, principalmente quando o Sporting, na presente temporada, sentiu a necessidade de tomar posições públicas contra algumas decisões das equipas de arbitragem, criticando-as.

Até ver, nenhum dos dirigentes está em causa no processo de reorganização que está a ser equacionado.