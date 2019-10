Varandas esteve reunido com Proença e garante regresso da equipa B

Presidente do Sporting marcou presença na sede da Liga.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve esta quinta-feira na Liga reunido com Pedro Proença, com o regresso da equipa em foco, mas não só. De acordo com a informação prestada no site oficial da LPFP, o líder do clube leonino "revelou as preocupações que o Sporting tem sentido relativamente a questões de violência no futebol, ouvindo a Liga Portugal que, através do seu presidente, partilhou do mesmo sentimento e mostrou-se totalmente comprometida com esta questão"

A temática das equipas B também foi abordada, tendo o Sporting evidenciado o desejo de voltar a ter uma formação secundária. Este assunto, aliás, já foi referido por Silas, tendo o treinador considerado que foi cometido um erro quando o Sporting acabou com a equipa B.

"A Liga Portugal revelou abertura para analisar a melhor forma de ajudar o Sporting a reativar a sua equipa B", surge referido.

"Após um ano de trabalho interno estamos prontos para relançar a equipa B. Destruir é fácil e rápido. Construir demora tempo e exige trabalho. A equipa B estará de volta no próximo ano", afirmou Frederico Varandas.

"O futebol português não pode ser um território sem lei", afirmou Varandas sobre a violência. "O Sporting, como clube, não vai enfiar a cabeça na areia e fingir que nada se passa. Esperamos que outras instituições sigam o nosso caminho. A violência no desporto não é um problema do Sporting, mas do futebol português. Lutamos e lutaremos sempre por um melhor futebol", vincou.

"Este é um sinal inequívoco da valorização que o jovem jogador português tem na equipa B e, por consequência, no caso do Sporting tinha na LigaPro", afirmou, por seu lado, Pedro Proença. "A Liga estará na primeira linha de combate aos excessos cometidos nos estádios. O Futebol Profissional precisa de tranquilidade e tudo faremos para ajudar os clubes que queiram pacificar o futebol", referiu ainda o presidente da Liga.