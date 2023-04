Varandas em jantar especial com o herdeiro da FIAT

Presidente do Sporting jantou com o amigo e marido de Joana Lemos no Juventus Stadium

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, esteve na tribuna presidencial do estádio da Juventus e aproveitou para jantar com o herdeiro do grupo FIAT, Lapo Elkann, empresário e marido de Joana Lemos, uma fervorosa adepta leonina.

As boas relações entre Varandas e Elkann são conhecidas, por isso mesmo o italiano elogiou Varandas e a estrutura do Sporting em várias ocasiões e disse que a sua ascensão de médico a presidente é "caso único no futebol".

Aliás, Lapo Elkann até brincou com a situação nas redes sociais. "Torço pela Juventus, espero que possamos ganhar, mas sei que posso ser posto fora de casa", expressou nas redes sociais, mostrando um jantar de confraternização e com direito a bolo com os símbolos da Juventus e do Sporting.