Varandas e a ausência de jogadores do Sporting na Seleção: "Não é justo"

Declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, em entrevista à RTP3

Ausência de jogadores na Seleção de Portugal: "O plantel do Sporting tem quatro no Mundial. O Benfica tem 6 e o FC Porto tem 4. O Sporting tem internacionais, o que não tem [é na seleção]. Injusto ou não? Tenho de respeitar, mas não consigo concordar. Como não consigo concordar dois não estarem na Seleção Nacional.

Inácio e Pote fora do Mundial: "Não sei como achou o mesmo. Não concordo e custa-me ver como presidente do Sporting. O Gonçalo Inácio é titular desde os 18 anos, há dois anos e meio. Não é não ir ao Mundial, é nem ser internacional. O Pote tem 98 jogos, 45 golos e 17 assistências e também não está."

Ida de João Mário à seleção pelo Benfica e não pelo Sporting: "Não gostei de ver e custa-me a perceber o seguinte, o Sporting garante o empréstimo do João Mário em 2020. Não ia à seleção há dois anos, chega e é titular no Sporting, é campeão e nunca é chamado. Muda de clube em julho e no final de agosto é convocado. Não gosto de ver isto enquanto presidente do Sporting. Ele, selecionador, tem as suas opções. Não acho justo. Quero que Portugal ganhe e vou estar de braços abertos à espera quando chegar. Digo na cara, é um dos problemas deste país. Tem de se dizer tudo."

António Silva no Mundial: "Fiz o meu trabalho de casa. Em todas as fases finais o Sporting foi o clube que mais jogadores deu a Portugal e este ano não tem um."