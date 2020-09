Varandas diz que futuro do Sporting está garantido: "Destruir é fácil e rápido..."

Mensagem do presidente do Sporting nas redes sociais.

Frederico Varandas deixou esta terça-feira um mensagem nas redes sociais. O presidente do Sporting lançou uma análise à juventude do plantel e mostrou-se orgulhoso com a forte presença de jogadores do clube na convocatória dos sub-21. Evidenciou, nesse sentido, o "resultado de muito trabalho, de uma nova metodologia de desenvolvimento centrado no jogador, muito investimento e de um treinador da equipa A com coragem que aposta no talento jovem".

Varandas enfatizou o "número recorde de jogadores do Sporting numa convocatória dos sub-21 na última década", apontado a presença de oito jogadores, três abaixo dos 19 anos.



"Destruir é fácil e rápido. Construir demora tempo. O futuro do Sporting está garantido", garantiu o líder leonino, dando os parabéns a "todos os jogadores, treinadores, staff e colaboradores do futebol de formação do Sporting".