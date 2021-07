Varandas deixa recado ao Governo: "Não se esqueçam de clubes como o Sporting"

Discurso do presidente leonino na cerimónia dos 115.º aniversário do Sporting.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, discursou esta quinta-feira, no dia em que o clube celebrou os 115 anos de história. Na cerimónia, realizada em Alvalade, falou sobre o papel do clube no desporto português e deixou um recado ao Governo.

"Em dias como este, quando acordo e venho para aqui, sinto-me tão pequeno quando somos confrontados com a história deste clube. É em dias como este que me lembro da responsabilidade e grande orgulho em servir o Sporting. Essa deveria ser sempre a missão do presidente do Sporting: servir o clube", disse o líder leonino.

"Quero homenagear e desejar muito boa sorte aos atletas e treinadores que vão terminar o ano com um evento único: os Jogos Olímpicos. Quando vemos a história do olimpismo em Portugal, é inevitável observar que se cruza com a história do Sporting. É o clube português com mais medalhados olímpicos, mais atletas olímpicos, foi o primeiro clube com uma medalha de ouro, Carlos Lopes. É o segundo clube europeu com mais atletas olímpicos. Diz muito sobre o Sporting", enumerou, deixando um recado ao Governo.

"Num momento de extrema dificuldade, também é importante que não se esqueçam de clubes como o Sporting. É um clube que promove o desporto em Portugal, tem milhares de atletas. Tem um papel na saúde da população portuguesa, em promover o desporto. Esperamos que quem tem a responsabilidade de governar o país não se esqueça dos clubes com esta missão social de promoção do desporto e saúde, das dificuldades com que nos deparamos dia a dia", apontou.