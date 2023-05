Varandas quer arbitragem "independente": "Não quero que os rivais possam condicionar árbitros"

Frederico Varandas, presidente do Sporting

Declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, à Sport TV, no lançamento do livro de Luciano Goncalves, presidente da APAF, na Batalha

Reformas na arbitragem: "Há uma reforma profunda mas eu defendo que é possível tirar a arbitragem debaixo da alçada da Federação. E não estou a por em causa nenhuma questão pessoal com os presidentes. Devemos defender um sistema mais independente mais transparente e fazer que os árbitros não sejam condicionados por nenhum clube. É fundamental para o futebol português ver exemplos lá de fora e o melhor é o da Premier League. Não devemos ter vergonha e sim muita coragem para copiar o que se faz bem feito, e lá é totalmente independente, fora da esfera dos clubes."

Futuro: "Em relação ao Sporting, sou presidente, mas não quero que nenhum presidente ou o seguinte que ocupe o meu lugar possa condicionar árbitros. Não quero que os meus rivais o possam fazer. Por isso defendo arbitragem qualificada, que se aposte cada vez mais na formação para termos melhores árbitros."

Divulgação das comunicações do árbitro e do VAR: "O Sporting há um ano apresentou em AG da Liga e infelizmente nenhum clube assinou por baixo a nossa vontade. Hoje alguns querem, outros dizem que sim mas depois na tomada de decisão são contra, mas dizem-no cá para fora... "

Posição dos rivais: "O Sporting é claro. Há um ano o Sporting ficou isolado. Queremos que não sejam pressionados, coagidos. O Sporting quis dar o exemplo, é importante que a equipa da casa não fique por trás do fiscal, mas o Sporting mais uma vez ficou a falar sozinho, mas vamos continuar a falar. Os árbitros não podem ser condicionados, não poder ser coagidos e ameaçados. Temos de dar condições para serem melhores."

Ausência de Benfica e FC Porto: "Não me interessa, interessa-me é as pessoas que queiram melhorar a arbitragem."