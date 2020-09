Varandas contestado, "falta de capacidade" e discórdia sobre Paulo Futre

Líder leonino e a sua administração foram acusados de "falta de capacidade" para gerir a sociedade

A assembleia geral da SAD do Sporting, que tinha cinco pontos na ordem de trabalhos, com o principal a ser a deliberação sobre o relatório de gestão e contas referente ao exercício que terminou no passado dia 30 de junho - com um resultado líquido de 12,5 M€ -, segundo O JOGO apurou, foi marcada por várias críticas à gestão da administração de Frederico Varandas.

Na reunião bastante concorrida, Varandas e a sua equipa foram acusados de "falta de capacidade" para gerir a sociedade, sendo esta ideia partilhada por vários acionistas. Um deles foi mais longe e centrou-se precisamente na ideia de que Frederico Varandas, enquanto presidente do Conselho Diretivo, tem "desunido o clube".

Não Perca Sporting Bruno Tabata não fecha aquisições do Sporting: avançado ainda na mira No atual plantel constam três jogadores mais habituados ao lugar: Sporar, Tiago Tomás e Luiz Phellype, mas este último não joga desde 27 de janeiro.

Igualmente curioso foi o facto de mais do que um acionista ter demonstrado discordância com a atribuição do nome de Paulo Futre a um dos campos da Academia, em Alcochete, isto entre outras críticas em assuntos vários, a maior parte delas relacionadas com a gestão da sociedade responsável pelo futebol profissional.