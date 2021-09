Varandas: "Conquistámos, em três anos, tantos títulos como os rivais em conjunto"

Presidente do Sporting expressou várias considerações, sobre o passado e o presente, no mais recente editorial do jornal do clube lisboeta

A propósito do terceiro aniversário enquanto presidente do Sporting, cargo que desempenha há 1096 dias, Frederico Varandas enalteceu o enriquecimento do palmarés do emblema leonino, espicaçando os concorrentes Benfica e FC Porto.

"Conquistámos, em três anos, tantos títulos no futebol como os nossos rivais somam em conjunto. Passados 19 anos, fomos campeões nacionais. Em três anos, conquistámos vários títulos nas modalidades, dez deles europeus, o que representa mais de 1/4 da totalidade (dez em 39)", escreveu Varandas, no jornal do clube.

Ato contínuo, o dirigente leonino salientou também a transparência e a integridade do trabalho feito no seio do clube de Alvalade, que considera destoar anacronicamente, em "contracorrente" com outros que pertencem ao "sistema".

"O Sporting foi construído por aqueles que visionam um Sporting à frente do seu tempo. Fazem-no sem contornar as regras ou quebrar princípios. Se o sistema está mal, lutamos contra o sistema, mesmo que em contracorrente", referiu Varandas.

O presidente do Sporting reconheceu, no mesmo editorial, que vários duvidavam da capacidade de reestruturação e ressurgimento do clube e a mudança de paradigma comparativamente às quatro décadas anteriores, marcados por sucessos dos rivais.

"A sombra do ceticismo pairava sobre nós, a possibilidade de reerguer o clube num futuro próximo parecia uma quimera e a alteração do ciclo vicioso dos últimos 40 anos afigurava-se uma ilusão", acrescentou Varandas.

O antigo médico do clube de Alvalade foi eleito o 43.º presidente do Sporting em 8 de setembro de 2018, tendo sucedido a Bruno de Carvalho, que fora destituído do cargo na sequência da invasão a Alcochete.