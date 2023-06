Varandas confirma uma renovação e "boa notícia" no que toca a Pote

Declarações esta quinta-feira do presidente do Sporting em entrevista ao canal do clube.

Partilhas de passes: "Tem sido a realidade não só do Sporting, também do Benfica. Vemos o investimentos que fazem. E também o FC Porto. É uma forma de conseguirmos um jogador do ponto de vista desportivo sem fazer um grande investimento, como teríamos de fazer se fosse 100 por cento do passe."

Pote: "Sim, à partida vamos conseguir recuperar 40% do passe. Boa notícia."



Renovações: "Vão existir renovações, como nos últimos anos. Porque achamos por mérito, os jogadores cresceram, ganharam força no plantel. Vamos ver reforçados salário e cláusulas"



Neto: "Vai renovar. Fica mais uma época."



Trincão: "Já é jogador do Sporting. Dez milhões e ficamos com 50 por cento do passe."

Bellerín: "Não fica, uma decisão da equipa técnica, direção e administração."