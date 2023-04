Varandas: "Benfica tem sido muito competente, é um justo líder"

Declarações do presidente do Sporting em entrevista ao canal do clube.

Frederico Varandas concedeu ao canal do Sporting e falou sobre o campeonato, vendo o Benfica como um "justo líder".

"Empatámos e estivemos a vencer com o nosso rival... Nos jogos de maior dificuldade teórica com equipas da Premier League, uma eliminámos e a outra empatámos fora e ganhámos em casa. Contra uma equipa fortíssima da Bundesliga ganhámos fora e perdemos cá com infelicidade e um erro grande de arbitragem. Demonstrámos que temos grande valor, mas não fomos regulares", afirmou, recordando o empate a dois golos na Luz e jogos com Arsenal, Tottenham e Frankfurt, no percurso europeu.

"Olhamos para a Liga e temos um líder que tem sido muito competente, é um justo líder. Foi muito regular, mesmo em jogos em que às vezes não joga bem, ganha os jogos. Nós, pelo contrário, não só não ganhámos como perdemos alguns. Corremos agora atrás do prejuízo. Estamos num bom momento. O objetivo é chegar à Champions."