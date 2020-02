Varandas acelera renovação de Max: saiba tudo, do salário à cláusula de rescisão

Guarda-redes agarrou a baliza do Sporting e não mais a largou .Presidente leonino e a estrutura do futebol já abordaram agente do jogador para iniciar as conversações.

Luís Maximiano deverá renovar contrato com o Sporting por mais duas temporadas, prevendo-se que o processo fique concluído até ao final da presente estação.

Segundo O JOGO apurou, o empresário do dono das redes leoninas, Miguel Pinho, já foi contactado pelos dirigentes leoninos no sentido de agendar uma reunião com o intuito de iniciar as negociações em torno do novo vínculo laboral do atleta de 21 anos.

Apurou o nosso jornal que a intenção do elenco liderado por Frederico Varandas passa precisamente por colocar o vencimento de Luís Maximiano condizente com o de um titular, uma vez que presentemente o dono da camisola 81 aufere cerca de 120 mil euros livres de impostos por temporada. Ainda que os valores estejam naturalmente por conversar e acertar, a verdade é que em Alvalade aponta-se para montantes na ordem dos 360 a 400 mil euros líquidos por época, triplicando assim os honorários do atleta.

Mas tal implicará igualmente modificações em outros parâmetros essenciais num contrato de trabalho, desde logo a sua duração. Atualmente, Luís Maximiano tem contrato até 2023, mas a intenção passa precisamente pela extensão do mesmo por mais uma ou duas temporadas, indo no limite até ao final da estação 2024/25. Paralelamente, será também objeto de negociação o valor da cláusula de rescisão de Luís Maximiano. No contrato que está em vigor a mesma cifra-se nos 45 milhões de euros (M€), contudo deverá subir para os 60 M€, até porque o internacional sub-21 é visto como uma aposta segura e para manter, prevendo-se, entre as hostes leoninas, que possam surgir emblemas estrangeiros a assediar um dos produtos da formação criados na Academia em Alcochete.

A aposta em Luís Maximiano também tem, em si mesmo, uma elevada carga política, isto porque é objetivo claro do presidente Frederico Varandas aumentar de forma sustentada a aposta na formação, à semelhança do que o clube tem feito nos últimos anos. Max, como é conhecido entre os colegas que estão às ordens de Jorge Silas, agarrou definitivamente o lugar depois de uma exibição plena de confiança frente ao PSV Eindhoven, para a Liga Europa, no passado dia 28 de novembro - pese as aparições frente ao Rio Ave e Alverca, respetivamente na Taça da Liga e Taça de Portugal -, e conta até ao momento com 15 jogos na equipa principal.