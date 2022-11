Varandas quer renovar com Amorim e diz: "Hoje pagaria 15 milhões"

Treinador do Sporting foi bastante elogiado por Frederico Varandas na entrevista concedida à RTP3 na noite desta terça-feira.

Rúben Amorim: "Muito se tem falado sobre Amorim, o crédito, a relação... O que me interessa é o que é de facto real. O que é importante é a comunicação e relação diária que tenho o com o treinador. Nessa relação diária, quando digo diária, tenho um gabinete onde não há um dia onde não fale com o treinador, o grupo, etc. Temos uma excelente relação profissional, uma excelente relação pessoal. Estamos alinhados no projeto desportivo do Sporting. Tenho o privilégio de ter dos melhores treinadores do mundo, que tem contrato até 2024, sabe o que pretendemos para além de 2024, foi uma peça fulcral no crescimento e recuperação do clube. Paguei há cerca de três anos 10 milhões de euros [ao Braga]. Hoje pagaria 15."

Futuro de Amorim: "Amorim tem contrato até 2024 e obviamente vai cumprir. E já lhe transmitimos o que queremos depois. Renovar? É um assunto em cima da mesa. Recetivo? O Rúben é uma pessoa muito genuína, já disse que está feliz no Sporting. No dia que ele sair para o 'big5' só tenho de estar feliz pelo que ele deu. Não vou conseguir ter o Rúben Amorim por 20 anos, irá dar um salto para um grande porque merece, é dos melhores treinador do Mundo. Temos um plantel no qual acreditamos muito. Uma equipa que nos dois primeiros anos só soube vencer, esta é a primeira vezque está a passar por uma situação difícil, injusta. Nesses momentos, quer o presidente como o diretor desportivo todos os dias estiveram presencialmente a transmitir confiança ao grupo. A qualidade de jogo está lá."

A temporada: "Tivemos sete lesões traumáticas. Foi o Bragança, Neto, St. Juste, Nuno Santos... Chegámos a ter três centrais de fora. Não há plantel que aguente com sete lesões. Não temos tido sorte, temos lesões em jogadores decisivos e menos decisivos. Mas não concordo que a equipa jogue mal. Tivemos maior posse de bola no Dragão, o melhor foi o guarda-redes Diogo Costa. Contra o Arouca e o Chaves podia ter sido 4 ou 5-0. Notório é que não temos sido eficazes. Dizem que o plantel é desequilibrado e é pobre. Perdemos com Varzim, Arouca, Chaves. Não temos plantel para isso? Vejam na Champions, perdemos um jogo com erro gravíssimo."