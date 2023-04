Varandas: "A minha função é fazer com que mais 'Manéis' apareçam"

Frederico Varandas, presidente do Sporting

Declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, à margem de uma homenagem a Manuel Fernandes, no campo da Juventude Sarilhense, em Sarilhos Grandes, esta terça-feira.

Homenagem ao antigo jogador do Sporting: "O Manel tem o seu nome eternizado na porta 7 do Estádio de Alvalade e hoje foi mais uma bonita homenagem da sua terra e obrigatoriamente o Sporting tinha de estar presente. É o segundo melhor marcador da história do clube, um grande capitão, um símbolo, uma lenda viva."

Questionado sobre o clima no futebol português: "Os protagonistas do futebol são eles, jogadores e treinadores, estas lendas que o Sporting tem e os rivais também têm. E a nossa função, a minha, como simples presidente, é fazer com que mais lendas, mais "Manéis" apareçam."