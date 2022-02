Varandas a impor Slimani? Amorim responde: "Nunca vai acontecer comigo"

Declarações do treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Belenenses

Slimani foi sugerido pela direção ou a equipa técnica é que quis? "De acordo com o nosso historial, é óbvio [perceber o que aconteceu]. Quando a equipa técnica chegou, escolheu jogadores, tirou alguns importantes... o Slimani podia ter vindo e não veio, quando não tínhamos títulos. Agora que temos títulos, seria estranho a direção impor à equipa técnica um jogador. Isso nunca vai acontecer comigo. Temos o nosso scouting e escolhemos consoante o que gostamos e aquilo que podemos pagar. Seria muito estranho alguém impor algo a esta equipa técnica. No início era mais fácil e não conseguiram, imaginem agora."

Mercado português: "Não tenho qualquer interesse nos rivais. Tínhamos um plano, seguimos o plano, fizemos adaptações. No fim, veremos se estaremos mais fortes. A equipa ficou mais completa e com mais soluções."