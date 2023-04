Varandas, a Champions e Hugo Viana: "Ao contrário de outras pessoas..."

Declarações do presidente do Sporting em entrevista ao canal do clube.

Hugo Viana: "O Hugo Viana é uma peça fundamental neste processo. Ele vai ficar chateado, mas vou dizer: o Viana já teve convites para ir para as melhores Ligas da Europa. Recusou. Ao contrário de outras pessoas que supostamente têm convites e são publicitados, ele é ao contrário. Tenho muito orgulho nesta estrutura. Não é por estarmos numa fase má de resultados mas a qualidade estava lá, jogávamos bem. É acreditar no processo de trabalho. Hoje temos um processo feito por pessoas de muita qualidade na Academia, departamento de performance, área técnica... O que o Sporting tem conquistado é a prova. Mas também sobretudo a qualidade de jogo e a confiança que os adeptos sentem nesta equipa."

Champions: "Estamos a potenciar as nossas receitas e o orçamento precisa de receitas. Mas as receitas extraordinárias da Champions têm o peso. Se não vier a Champions, terá de vir mais num valor acima de vendas. O Sporting está muito mais bem preparado para ficar sem Champions. Apresentámos resultados financeiros na linha do ano anterior, resultados operacionais melhores, este ano os segundo melhores de sempre. Isto demonstra que o Sporting está cada vez mais equilibrado a nível de custos e receitas. E a caminhar para depender cada vez menos de vendas dos jogadores. Acreditamos que só existe financeiro se houver sucesso desportivo. Mas também só haverá sucesso desportivo se houver sucesso financeiro. Se num ano decidirmos fazer um esforço enorme, não vender nada, ficar à pele com salários em atraso, no ano a seguir desbaratamos a equipa toda devido ao fair play financeiro. Se nao estivermos na Liga dos Campeões podemos precisar de vendas.

Depender menos de vendas: "Ao termos resultados operacionais melhores, estamos a caminhar para depender menos de vendas. Mas ainda não estamos lá, temos de consolidar o nosso caminho. Só existe sucesso financeiro com sucesso desportivo. O facto de termos, após seis anos, resultados positivos é prova do caminho das pedras que passámos e da sustentabilidade da SAD para competir e isso é importante para o fair play financeiro."