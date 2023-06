Van Ewijk: "Segredo para a forma física? Uma sandes matinal com manteiga de amendoim"

Redação com Lusa

Milan van Ewijk, alvo do Sporting, explica condições físicas naturais e fala do futuro.

Milan van Ewijk foi um dos destaques nos Países Baixos nos últimos dias por ser, entre os elementos dos sub-21. A sua potência física é um atributo ressalvado, mas o jogador deu uma resposta curiosa quanto a isso. "Segredo para a forma física? Bem, talvez a sandes matinal com manteiga de amendoim [risos]. Diria que será algo inato. Sempre fui assim. Faço algumas diferenças pelo meu jogo explosivo", explicou, de modo descontraído, ao "Algemeen Dagblad".

Confirmou que tem "ambição para conseguir uma boa transferência", mas prioriza o Europeu: "Sei do interesse de alguns clubes, mas estou na seleção e quero aproveitar este momento para me desenvolver ainda mais. Não estou preocupado com o próximo passo ainda, nem sequer ansioso por estar aqui a mostrar-me e saber que estão atentos ao que faço. Quero ajudar a equipa, essa é a principal meta."

Cortejado pelo Sporting, do qual admitiu, ao Canal 11, ter "contactos", dizendo mesmo que seria um "bom próximo passo" para a carreira, Van Ewijk foi também associado a PSV, Ajax e Anderlecht. Curiosamente também o Coventry, que dificulta a saída de Gyokeres para o Sporting, estará interessado no lateral de 22 anos.