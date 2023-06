Van Ewijk "sabe do interesse do Sporting" e está "tudo em aberto"

O ala direito, de 22 anos, e os seus representantes sabem que vários emblemas equacionam a sua contratação e objetivo do futebolista é, a partir da próxima época, passar a jogar num nível mais alto.



Milan van Ewijk, do Heerenveen, é o alvo que ganhou força no Sporting para ser contratado como o lateral-direito que vai concorrer, na próxima temporada, com Ricardo Esgaio. A SAD leonina e o treinador Rúben Amorim estudaram outros nomes, mas, mais recentemente, o neerlandês de 22 anos, por mais de um motivo, tornou-se preferencial. E o próprio Van Ewijk, que está a par da cobiça do Sporting, não fecha a porta a uma mudança para Portugal.

Os verdes e brancos já iniciaram há algum tempo contactos com os representantes do internacional sub-21 neerlandês, que em janeiro já tinha sido considerado como possível substituto de Pedro Porro, mas este é um dossiê que não irá ficar fechado no imediato, dada a participação do futebolista na fase final do Europeu que se realiza entre os dias 21 de junho e 8 de julho.