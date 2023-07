Van Ewijk perdido e Zanoli mais difícil: lateral direita continua por reforçar

A lista de nomes referenciados para a ala direita poderá ficar mais curta. Nápoles segura o italiano e o neerlandês mudou-se para Inglaterra

A posição de lateral direito continua por reforçar, mas não se vislumbram novidades favoráveis. Depois de José Ángel Carmona ter sido preterido por não ter as condições físicas ideais - o Sevilha e o agente do jogador argumentaram que o Sporting queria, sim, alterar os termos do negócio -, os outros alvos estão distantes.

Lateral direito tem a Juventus interessada e Rudi Garcia não o dispensa até ter substituto. Jogador do Heerenveen assinou pelo Coventry. Sugawara mudou de agente para rumar à Bundesliga.

Zanoli está no Nápoles para durar, porque o treinador Rudi Garcia só admite a sua saída caso seja confirmado o reforço Faraoni, do Hellas Verona, para concorrer com o titularíssimo Di Lorenzo, que renovou recentemente. Enquanto isso não acontecer, o técnico não liberta Zanoli. Surgira já o interesse do Génova, mas este não era uma verdadeira preocupação para o Sporting, porque o jogador estivera na Sampdória e fizera juras de amor ao clube, prometendo não jogar por outro emblema da cidade. A Juventus, sim, é uma ameaça e poderá avançar com uma proposta de aquisição Apesar de haver a possibilidade de emprestar Zanoli, a venda é um cenário que agrada ao Nápoles, pois o atleta, de 22 anos, está tapado.

Entretanto, outro dos alvos foi perdido. Van Ewijk, jogador que o Sporting tinha referenciado e com quem até reforçou contactos durante o Europeu de Sub-21, assinou ontem pelo Coventry, ex-clube de Gyokeres, um contrato válido até 2027. A Imprensa neerlandesa deu conta de que o negócio terá sido fechado por um valor a rondar os 4 M€ de euros. O Heerenveen ficará, ao que tudo indica, com direito a receber 25% de uma futura venda também. Van Ewijk, recorde-se, chegou a dizer durante o Europeu Sub-21 que vir para Lisboa "seria um bom passo" na carreira.

Lamptey, do Brighton, deve sair, mas o emblema inglês pede muito pelo jogador ganês. Já Sugawara, referenciado pelo Sporting, que chegou a conversar com o empresário para saber que o AZ pede 8 M€ pelo jogador, está na rota de emblemas alemães e até mudou de agente para facilitar a mudança.