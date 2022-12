"Vamos salvaguardar situações como a do Matheus Nunes, não cair no mesmo erro"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Braga (segunda-feira, 20h15), em Alvalade, a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

Central do lado direito: "Disse que temos tido azar com o central do lado direito, mas também referi que temos dois lesionados. Voltando os dois, não há urgência de comprar jogador nem eu pedi um central de pé direito. Obviamente nós temos o nosso plano e muito do nosso plano é a longo prazo, e faz parte da nossa ideia trazer mais um central. Porquê? Neste ano tivemos várias lesões. Jogamos com três, tínhamos só cinco e subimos o Marsà, tivemos dois de pé direito com lesão. O Neto para o ano vai ficar. Depois no ano a seguir não sabemos qual é a ideia. Na equipa B os de pé direito estão um pouco atrasados e, portanto, nós vamos fazer essa avaliação. Voltando agora, em breve, o Neto e o St. Juste, não há essa urgência. Quem vier será a pensar no presente e no futuro."

Lacunas? "Lacunas agora temos um bocadinho menos, estamos a jogar melhor. O nosso plano está bem pensado, sabemos o que queremos fazer no mercado, não pensamos muito em janeiro, estamos a pensar nos jogadores que queremos contratar para o Sporting a pensar no futuro: quem sai, quem pode sair, salvaguardar situações como a do Matheus Nunes, não vamos cair no mesmo erro outra vez. lacunas vão variar consoante as saídas e as lesões que aparecerem."