Valores, passes e futuras vendas: Sporting revela tudo sobre o mercado

Leões fizeram balanço do mercado de transferências e revelaram todos os valores envolvidos nas contratações e saídas do clube.

O Sporting publicou no jornal do clube um balanço pormenorizado da atividade do clube no mercado de transferências que encerrou na terça-feira.

Do custo das aquisições, aos encaixes com vendas e percentagens de futuras transferências, os leões dão conta de todos os pormenores (que pode verificar na galeria publicada acima).

No que a novos jogadores diz respeito, há a destacar os negócios de Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Tabata. No caso do primeiro, o Famalicão fica com direito a 50 por cento de uma futura venda, enquanto o Rio Ave poderá encaixar 20% de uma transferência do extremo português.

O caso de Tabata é mais complexo: o Sporting pagou apenas 500 mil euros ao Portimonense pelo extremo brasileiro, mas os algarvios ficaram com direito a 90 por cento de uma venda futura. Contudo, o clube de Alvalade poderá reduzir essa percentagem para 50% mediante o pagamento de 4,5 milhões adicionais.

Já o marroquino Feddal, ex-Bétis, custou 2,15 M€.

No que toca a saídas, o Sporting mantém direito de preferências sobre vários jogadores que deixaram o clube a título definitivo, assim como metade do valor de futuras vendas: são os casos de Rafael Barbosa, André Geraldes e Miguel Luís. Francisco Geraldes e Gelson Dala, ambos do Rio Ave, vivem situações semelhantes, mas os leões ficam com direito a 25 por cento de futuras vendas.

No parâmetro dos empréstimos, os clubes que receberam Battaglia, Eduardo Henrique, Leonardo Ruiz, Pedro Mendes, Idrissa Doumbia e Abdoulay Diaby ficaram com opção de compra.