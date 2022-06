Valladolid entrega proposta de sete milhões de euros por Plata esta semana

Clube espanhol tenta convencer Sporting, que detém 50 por cento do passe do extremo.

O Valladolid tem pronta uma proposta de sete milhões de euros por Gonzalo Plata e vai apresentá-la esta semana. "Esta semana o Valladolid apresentará a primeira oferta por Gonzalo Plata, colocando em cima da mesa sete milhões de euros e podendo deixar parte do passe com o Sporting", informou o jornalista Darío Araujo Plúas, do "Ecuagol".

Tal como anunciara o diretor desportivo e o presidente, Ronaldo Nazário, o Valladolid quer conservar Plata, mas não está preparado para pagar os dez milhões de euros pela cláusula de opção pelo equatoriano.

O Leeds está também na corrida pelo jogador e o Sporting só tem direito a 50 por cento do valor que seja oferecido, equivalente à metade do passe que detém do atleta. Ficar com parte dos direitos desportivos poderá interessar ao Sporting, mas ao que O JOGO apurou esta proposta ainda fica aquém.