Valladolid admite ser "improvável" contratar Gonzalo Plata a título definitivo

Gonzalo Plata atua no Valladolid por empréstimo do Sporting

Preço estabelecido, no processo de negociação do empréstimo do equatoriano, é considerado demasiado avultado pelos responsáveis do emblema secundário de Espanha

Cedido ao Valladolid, com opção de compra, Gonzalo Plata não deverá permanecer no emblema da II Liga espanhola em 2022/23. O diretor desportivo do clube admitiu ser "improvável" pagar 10 milhões de euros e contratar o jogador em definitivo.

"Estamos muito felizes por ter um jogador deste nível, vai continuar a ser importante, mas não faz muito sentido falar sobre a opção de compra. Eles [Sporting] não queriam que saísse, tentei baixar a opção de compra tanto quanto possível, caso pudéssemos comprá-lo e depois vendê-lo, mas é improvável que possamos gastar 10 milhões para manter o jogador. Uma operação desta magnitude é muito difícil", disse Fran Sánchez, em conferência de Imprensa, onde abordou a definição do plantel do Valladolid.

Gonzalo Plata , extremo de 21 anos internacional pelo Equador, é um dos habituais titulares da equipa espanhola, ao participar em 16 jogos e marcou quatro golos. Porém, o regresso a Alvalade deverá ser uma certeza a partir do próximo verão.

Aliás, o equatoriano poderá, em 2022/23, rumar a Guimarães. A transferência de Marcus Edwards desde o Vitória para o Sporting incluiu "um direito de preferência e exclusividade para a transferência definitiva na época 2022/23" de Pata.