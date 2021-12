Valladolid admite ser "complicado" contratar Plata: "Cometeu um erro grave"

Gonzalo Plata tem uma cláusula de compra cifrada nos dez milhões de euros e o diretor desportivo revela que o atleta teve tudo acertado com um clube italiano e que continua muito cobiçado

O diretor desportivo do Valladolid, Fran Sánchez, admite a dificuldade de contratar Plata ao Sporting. "Quisemos ter uma opção de compra, para uma eventualidade. Porém, a verdade é que é um valor complicado. Podem acontecer diferentes, ainda é cedo", declarou, lembrando os 10 milhões de euros por 70% do passe.

O responsável pelo clube da II divisão espanhola adianta mesmo que o equatoriano tem mercado. "A questão de ficarmos com ele é complexa. Tinha tudo fechado com um clube forte de Itália [Fiorentina]. Depois houve interesse de clubes de La Liga, o Sporting parecia que queria ficar com ele nessa altura e nós estivemos à espera do nosso momento, sempre em contacto com o jogador e o seu representante, dizendo-lhe que jogar na Segunda, com um papel de destaque, podia ajudá-lo a dar o passo seguinte na próxima época".

Quando ao acidente de viação que teve enquanto conduzia embriagado, Sánchez revela que Plata já tem perdão da equipa. "Ele foi capa de jornais nacionais e locais e tem de enfrentar uma situação que deve aceitar, mas que é complexa. E tem de ter noção que, acima dele, está a equipa. E um ambiente de crispação, divisão e debate no estádio podia ser prejudicial para a equipa. Gostava de passar a página. O miúdo cometeu um erro grave, um erro que é difícil de entender. Como disse na conferência de Imprensa, tem 21 anos, aconteceu-lhe muita coisa e a vida que tem agora não é a mesma que tinha há cinco anos. A formação e educação é diferente. Ele sabe que se enganou, que esteve muito mal e que o erro podia ter sido muito pior. Um jogador do Valladolid pode fazer tudo o que quiser, mas deve saber que representa um clube, uma instituição, uma cidade. Os miúdos observam-no como uma referência e há que ter isso sempre presente. No clube tomámos medidas, somos muito claros nisso. Queremos ter resultados, mas não podemos perder os valores como pessoas", detalhou ao El Diario de Valladolid.