Golo de letra contra o Boavista deu a volta ao Mundo

O golaço de letra de Nuno Santos contra o Boavista, no domingo, está a dar a volta ao Mundo. Lá fora, a Imprensa especializada não deixou passar o golo do ala português do Sporting e até já o apontam ao Prémio Puskás ao melhor golo do ano.

O vídeo do golo circulou por todos os continentes e no Brasil o Globoesporte questiona mesmo: "Vale Puskás?"

BT SPorts, Voetbal International, Ziggo Sport Voetbal, RMC Sport, Olé, entre muitos outros, não deixaram passar o momento de inspiração do canhoto.